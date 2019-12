Angela de Jong wint mediaprijs Opzij

Claudia de Breij is door feministisch tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in de cultuursector. Claudia wordt geroemd om ‘haar stevige meningen en bijzondere observaties’. De cabaretière, die momenteel heel hard werkt aan haar oudejaarsconference, was niet bij de uitreiking aanwezig. Zij laat in een korte reactie weten ‘zeer vereerd en verrast te zijn’.

In de mediacategorie won AD-columniste Angela de Jong, die door het tijdschrift ‘een genadeloze televisierecensent’ wordt genoemd. Zij laat weten vereerd te zijn Eva Jinek op te volgen. ,,Het is een bijzonder rijtje om in te mogen staan. Ik zie het als een blijk van waardering voor wat ik doe en aanmoediging om vooral door te gaan.’’

De meest invloedrijke vrouw van Nederland is volgens Opzij cardiologe Angela Maas. ,,Ze is onze eerste cardiofeministe en strijdt al ruim dertig jaar om het vrouwenhart op de kaart te zetten”, aldus het blad. Maas specialiseerde zich in hartklachten bij vrouwen, die zich anders uiten dan bij mannen. ,,De man was de norm, hartklachten bij vrouwen waren vager en werden door mannelijke artsen afgedaan als óf overgangsklachten óf gezeur”, aldus Maas. Nu is ze de eerste hoogleraar vrouwencardiologie en heeft ze een drukbezet spreekuur.