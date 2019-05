André verrast Monique met gloednieuwe Range Rover

De Aanslag met Victor Löw terug in theater

15:30 Het toneelstuk De Aanslag, een bewerking van het beroemde boek van Harry Mulisch, komt terug in de Nederlandse theaters. De voorstelling met in de hoofdrollen Victor Löw, Peter Bolhuis en Henriëtte Tol is in 2020, driekwart eeuw na de bevrijding van Nederland, weer door het hele land te zien. Dat heeft producent Bos Theaterproducties vandaag bekendgemaakt.