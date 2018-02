André van Duin rijdt elke dag op een mechanisch fitnesshobbelpaard

André van Duin noemt het ding een erg fijne machine. ,,Het is een namaakpaard waar je leuke ritjes op kan maken. En er zitten zelfs teugels en stijgbeugels op mijn Joba'', aldus de revueartiest en acteur die ook nog drie keer in de week in het zwembad te vinden is. ,,Ik trek baantjes en rijd dus ook een beetje paard. Zo blijft ik lekker in mijn vel zitten.''



De 'Joba' van Van Duin bestaat al geruime tijd. Het is een onderstel plus zadel dat enigszins de bewegingen van paarden kan nabootsen. De voor- en zijwaartse bewegingen en het tempo zijn door de gebruiker traploos in te stellen. Het opvallende apparaat à circa 3000 euro wordt gebruikt om de flexibiliteit van de heupen te verbeteren en de houding, stofwisseling en bekkenbodemspieren te optimaliseren. Het motorische 'hobbelpaard', dat een beetje lijkt op een rodeostier, kan ook andere spiergroepen verstevigen en pijnklachten verminderen. ,,Handig'', aldus Van Duin die tijdens een ritje in de kamer gewoon tv kan kijken. ,,Vanaf mijn paard heb ik de meeste olympische medailles voor Nederland prima kunnen zien.''