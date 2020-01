André van Duin na overlijden echtgenoot: Wat moet ik in mijn eentje in dit huis?

André van Duin (72) heeft zijn grachtenpand in Amsterdam te koop gezet. De komiek en presentator woonde er jarenlang met zijn echtgenoot Martin Elferink (55), die vorige week maandag overleed, maar is nu bezig met een verhuizing.

,,Toen in de loop van het najaar duidelijk werd dat de toestand met Martin hopeloos was, keek ik eens om me heen en sloeg de schrik me om het hart. Wat moet ik hier straks, in mijn eentje in een huis met een achterhuis en al met al zo’n 600 vierkante meter?’’, vertelt Van Duin aan De Telegraaf. ,,Jaren geleden hadden we ook al eens naar een appartement gekeken, net buiten het centrum, maar toen kwamen we terug op de gracht en dat was toch wel heel erg lekker met die tuin.’’

Toen de situatie van Martin, die overleed aan botkanker, verslechterde besloten ze toch te kijken naar een andere woning. ,,In november kregen we de sleutel en sindsdien zijn we bezig geweest spulletjes uit te zoeken en de boel in te richten. De inschatting was toen dat Martin daar ook nog een tijd zou wonen, maar helaas is het met zijn ziekte allemaal dus een stuk sneller gegaan.’’

Uiteindelijk hebben ze twee nachten samen doorgebracht in het nieuwe huis, dat Martin nog heeft helpen inrichten. ,,Martin z’n smaak komt dus toch terug in dat huis, wat nu nog een kale bedoening is, maar wat straks toch wel zal gaan leven met spullen die hij heeft uitgekozen. En hij is er nog een paar keer geweest, dus hij weet hoe ik erbij kom te zitten en dat is een heel mooi idee. Ook voor hem was dat een fijne gedachte.’’

‘Altijd betrokken’