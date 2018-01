André van Duin maakt carnavalskraker van welkomstlied De Luizenmoeder

Samantha Steenwijk blaast coaches omver en krijgt tien van Anouk

26 januari De veelbesproken Samantha Steenwijk heeft vanavond tijdens de eerste liveshows van The Voice of Holland de coaches omver geblazen met haar optreden. Anouk was zelfs zo onder de indruk, dat ze de Haagse blondine maar liefst een tien gaf voor haar performance.