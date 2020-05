André showt zijn enorme rug en Leontine verlangt naar het verleden

Interview Fotograaf Anton Corbijn: ‘Mensen geven mij veel van zichzelf omdat ik geen bedreiging ben’

8:54 Ook Anton Corbijn (64) oefende ooit voor de spiegel met iets dat op een gitaar leek. Spelen in een bandje was geen optie, daarvoor was hij te verlegen. Als fotograaf ontsnapte hij alsnog aan het ouderlijk milieu. Over zijn werk is hij bescheiden. ,,Ik ben iemand die het geluk heeft gehad veel bijzondere mensen te ontmoeten.’’