André Rieu keert terug in Ziggo Dome

Na het concert in Amsterdam volgt op 6 januari een nieuwjaarsconcert in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets voor beide shows gaan vrijdag in de verkoop.

Rieu trad de afgelopen weken op in Mexico en Israël en toert de komende tijd in Noord- en Oost-Europa. In juli staat hij met zijn Johann Strauss Orkest een recordaantal keer op het Vrijthof in Maastricht. Hij geeft dan maar liefst dertien shows. Deze worden uitgezonden in meer dan 2000 bioscopen over de hele wereld. Voor zijn huidige wereldtournee verkocht Rieu al meer dan een half miljoen tickets.