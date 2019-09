André reageert op geruchten en Bibi baalt van miskoop

Arjen Lubach is te druk voor dj-act The Galaxy en stopt

14:58 Arjen Lubach (39) is gestopt met de danceformatie The Galaxy. De presentator vormde met Sacha Harland sinds 2015 tijd een dance- en producersduo dat toerde langs clubs en festivals. Lubach gaat zich concentreren op andere projecten, zoals hij dat deed vanaf december 2018 zijn theatershow Lubach LIVE! en straks vanaf komende 13 oktober Zondag met Lubach. Het satirische programma dat in 2017 de Televizier Ring won, begint aan zijn tiende seizoen.