André laat wilde haren afscheren en Martijn met benen in 'gehaktmolen'

15:17 Gerard Joling veegt in de nieuwste Playboy de vloer aan met zijn voormalige tv-maatje Gordon, die in zijn biografie Joling neerzet als geldwolf. ,,Alles wat hij over mij schrijft gaat over hemzelf. Het is een ongelooflijk narcistische jongen die al zijn slechte eigenschappen op mij projecteert.''