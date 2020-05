André laat enorme tattoo zetten en Gwen mist knuffels

Missertje tussen Beau en Lil’ Kleine: ‘Nu moet mijn hand eraf gehakt worden!’

8:14 Beau van Erven Dorens ging gisteravond zo op in zijn gesprek met rapper Lil’ Kleine dat hij aan het eind totaal vergeten is hoe afscheid nemen binnen het ‘nieuwe normaal’ ook alweer werkt en dus geeft hij de rapper in zijn enthousiasme gewoon een hand. Hoezeer dat gebaar verankerd ligt in ons systeem blijkt wel als Kleine die hand vervolgens netjes schudt.