André Kuipers geeft extra show in Ziggo Dome

Brooke Shields heeft 38 jaar na The Blue Lagoon nog oogverblindend bikinilijf

De Amerikaanse actrice Brooke Shields (52), die in 1980 wereldberoemd werd met haar rol in de mierzoete liefdesfilm The Blue Lagoon, domineert vandaag de internationale showbizzmedia omdat ze zich in een tropisch oord liet fotograferen in een bikini. Het kiekje roept bij velen, en Shields zelf, herinneringen op aan de destijds spraakmakende film waarin ze schitterende naast de inmiddels 57-jarige hunk Christopher Atkins.