André kijkt verliefd naar Sarah en Nicolette zet de schaar in lange lokken

interview Oscarwin­naar Casey Affleck: ‘Ik heb me nooit thuis gevoeld in Hollywood’

13:30 Als je het vol overgave doet, zo meent acteur Casey Affleck, heeft creatief zijn absoluut een therapeutische werking. Dat gold ook voor zijn rol in het gevoelige Our Friend, vanaf volgende week te zien op video on demand. Deze krant sprak de acteur over zijn voorliefde voor getormenteerde filmpersonages, zijn moeizame relatie met Hollywood en de geboorte van zijn zoon in het door hem zo geliefde Amsterdam.