André Hazes zet zijn schoentje bij ex Monique

De documentaire die The New York Times heeft uitgebracht over het befaamde ‘nipplegate’ incident van Janet Jackson en Justin Timberlake tijdens de pauze van de Super Bowl in 2004 is niet naar de zin van de 55-jarige zangeres. Volgens Wayne Scot Lukas, de stylist die de veelbesproken outfit van dat optreden ontwierp, wilde Jackson niet meewerken aan de docu. Dit meldt Page Six.

