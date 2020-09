André Hazes: Voor het eerst in al die jaren durf ik te zeggen dat die kleine écht een andere opvoeding krijgt dan ik

video Qmusic-dj's coveren Blinding Lights met alle foute antwoorden Het Geluid

15 september Het Geluid is nog altijd niet geraden op Qmusic en gaat inmiddels naar een bedrag van bijna 50.000 euro toe. Wel zijn er heel veel verkeerde antwoorden binnengekomen en dat deed de dj's besluiten om daar eens flink mee aan de slag te gaan. Het resulteerde in een wel heel opmerkelijke versie van de wereldhit Blinding Lights van The Weeknd.