André Hazes verrast Frank Dane met lied voor zijn zoon: ‘Kleine Dane’

André Hazes leek vanochtend na een optreden in de ochtendshow klaar om te vertrekken toen hij er onverwachts op aandrong nog een nummer te zingen. Het was een verrassing die Jelte van der Goot en Jelmer Gussinklo hadden voorbereid om de bijna-papa Dane te verrassen. De twee waren in de pen geklommen om het nummer Kleine Jongen te herschrijven. Ze vroegen Danes goede vriend Hazes om de nieuwe versie ten gehore te brengen.



En zo geschiedde. Van der Goot brak in tijdens een gesprek van Dane met Hazes. ,,Sorry. Er is iets. Jij gaat vader worden en je hebt weleens uitgesproken dat André Hazes je grote voorbeeld is als het om het vaderschap gaat.” Vervolgens bracht de volkszanger het nummer Kleine Dane en dat kwam aan bij de dj, die zichtbaar ontroerd was.



Het is overigens niet de eerste keer dat er in een Radio 538-programma een nummer voor een ongeboren vrucht wordt gezongen. Nieuwslezeres Hannelore Zwitserlood kreeg ooit in de middagshow het nummer Take Your Time Girl cadeau van zanger Niels Geusebroek. De hartslag van het meisje in de buik van haar moeder vormde de basis voor het lied, dat een van de grootste hits werd van Geusebroek.