André Hazes verduidelijkt nieuwe vorm relatie met Monique Westenberg: ‘Ieder ons eigen plekje’

André Hazes is erg blij met de vorm die hij heeft gevonden voor zijn relatie met Monique Westenberg. Dat vertelt hij voor de camera van RTL Boulevard. ‘We zijn heel goede ouders voor Dré en we hoeven niet iets meer. Het is goed zo’.

De twee hebben een ‘vorm gevonden die goed werkt’ volgens Hazes. Monique Westenberg en de zanger wonen dan wel niet bij elkaar, maar zijn er van overtuigd dat ze op deze manier toch nog goed voor hun zoontje kunnen zorgen. ,,Ik heb mijn plekje en zij heeft haar plekje’’, legt Hazes uit. ,,Ik hou van haar met alles wat ik in me heb en dat had ik waarschijnlijk altijd moeten blijven doen. We zijn goede ouders voor Dré en we hoeven niet iets meer.’’

Hazes is dankbaar dat de twee het nu op deze manier met elkaar door het leven gaan. ,,Uit de grond van mijn hart: zij is voor mij de allerbelangrijkste vrouw uit mijn leven,’’ vertelt hij. ,,Zij heeft mij meer liefde gegeven dan ik ooit verdiende en dat zij mij altijd zo vasthield, waardeer ik.’’

Met een zoenfoto en een ode verklaarde André Hazes kortgeleden opnieuw de liefde aan Monique Westenberg. De vrouw met wie hij een zoontje kreeg, verloofd was, maar ook meerdere keren bij wegging. Nu niet meer, leek hij duidelijk te willen maken. ‘Jij hebt mij altijd meer liefde gegeven dan ik verdiende’, schreef André op Instagram. ‘Je was er in goede, en hebt mij nooit laten vallen in slechte tijden. Je hebt altijd gezien dat er nog goed in mij zat terwijl ik daar zelf aan twijfelde. (...) Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: