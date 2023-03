André Hazes over nieuwe auto moeder Rachel: ‘Heb je die wel van jouw deel van erfenis gekocht?’

Dat er geen ruzie meer is tussen Rachel en André Hazes werd vrijdag al duidelijk. Bij het eerste concert van Holland Zingt Hazes waar de zanger zijn comeback maakte waren ze beiden aanwezig. Achter de schermen hielden de twee echter ‘gepaste afstand’ van elkaar, vertelde Hazes tegen deze site. ,,Op die manier hangt er gewoon een gemoedelijke sfeer. We kunnen nu allebei genieten van een aantal topdagen. Ik heb voor het eerst alles onder controle en er is geen gezeik, dat gevoel wil ik er heel graag zo lang mogelijk inhouden.”



Over de erfeniskwestie tussen Roxeanne en Rachel liet André zich bij RTL Boulevard uit. Hij maakt er een grapje van. ,,Om heel eerlijk te zijn: mijn moeder liep hier vandaag over de gang en ze heeft een nieuwe auto gekocht en het eerste dat ik tegen haar zei: ‘Ik hoop wel dat je dat van jóuw deel van de erfenis hebt gekocht.’ Ik ga er zo mee om, snap je?”



Nu hij zelf de rust heeft gevonden, wil hij geen ruzie meer. ,,Dat is ook echt dé manier voor mij. Ik ben er nog steeds buiten en ik maak er liever grapjes over, terwijl dat misschien iets heel raars is, maar ik wil alleen maar positief.”