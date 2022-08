André Hazes kondigt comeback aan: ‘Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen’

Hazes was sinds september 2021 uit het publieke leven verdwenen. Vandaag schrijft hij: ‘Het moment is voor mij gekomen om de stilte van de afgelopen tijd te verbreken en ik deel daarom nu met jullie hoe het de afgelopen periode met mij is gegaan, en hoe het nu met mij gaat.’ Hij noemt de afgelopen tijd ‘de meest donkere periode’ uit zijn leven.



‘Ik raakte mijzelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden. Wanneer ik probeerde mijzelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt.’ Hazes geeft aan professionele hulp te hebben gezocht. ‘Omdat ik dat op dat moment zo nodig had. Gewoon helemaal terug naar de basis in een zoektocht naar mijzelf. Uitzoeken wie ik nu werkelijk ben, wat ik wil in mijn leven en erachter komen wat mij nu ECHT gelukkig maakt (en wat juist niet). Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam en ik heb daarin bewust gekozen voor een lange mediastilte.’



Hazes schrijft dat hij zijn fans niet tekort wilde doen, maar de periode van rust nodig had. Nu keert hij terug in de spotlights. Op Videoland zal een documentaire verschijnen met de naam Crossroads, waarvoor hij regelmatig naar de Verenigde Staten afreisde. ‘Ik laat mij van mijn meest kwetsbare kant zien en geloof me dat dit zwaar was. Ik ben van ver gekomen en jullie verdienen een eerlijke documentaire.’



Ook gaat hij weer optreden, schrijft hij. ‘Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijt raken. Ik heb jullie zo gemist en kan niet wachten om mijn comeback te maken. En waar anders zou dat kunnen dan bij Holland Zingt Hazes 2023. Ik kijk er enorm naar uit om weer te mogen zingen voor het meest trouwe publiek dat er is.’