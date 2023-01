André Hazes heeft geen contact meer met zijn moeder: ‘Vind ons gezin een beetje sneu’

Hij schoof in zijn leven tientallen keren aan in talkshows, maar Hazes’ aanwezigheid vanavond in Jinek had wat extra lading: het was namelijk de eerste keer in jaren dat hij nuchter te gast was, zo onthulde hij aan de presentatrice. De bekentenis leidde tot gegiechel in de studio. ,,Ik hoor iemand lachen, maar dit is eigenlijk heel triest”, reageerde Hazes, waarna hij vervolgde: ,,Al was het maar een, twee of drie biertjes. Dit is wel echt, sinds mijn dertiende nieuw, denk ik.”



De zanger, die in augustus 2022 zijn comeback aankondigde na een behandeling voor zijn drank- en drugsverslaving, maakt in maart zijn rentree op de bühne bij Holland zingt Hazes. Het wordt een van zijn grootste uitdagingen. ,,Omdat ik mijzelf jarenlang, van kinds af aan, heb ingefluisterd dat ik biertjes nodig heb, omdat mijn vader die nodig had”, vertelde hij aan Jinek. Hazes realiseert zich dat hij zonder alcohol en drugs nu ‘veel beter’ is. ,,Ik was op weg op mezelf kapot te maken.”