André Hazes en zijn ex Monique samen op vakantie ‘om hun vorm te vinden’

Hazes is naar verluidt al in de Verenigde Staten, gisteren gingen ook Monique en hun zoon André (5) die kant op. Ze deelt een foto met haar zoon op Schiphol. ‘Het afgelopen jaar was een achtbaan voor ons allemaal. Er is nu rust maar door externe factoren is er weinig mogelijkheid dit met elkaar te ervaren.’



Ze vervolgt: ‘Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin zullen we de aankomende weken samen zijn. Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen waar we samen onszelf kunnen zijn.’