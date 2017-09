André Hazes en Monique helpen ontheemde kinderen op Lesbos

De zanger was eerder dit jaar op Lesbos samen met presentator Johnny de Mol, die zich met zijn goededoelenstichting Movement on the Ground inzet voor hulp in Griekenland. ,,Voordat ik begon aan dit avontuur had ik best een uitgesproken mening als het gaat over het onderwerp vluchtelingen", liet Dré weten. ,,Op een gegeven moment sprak ik met Johnny de Mol over wat er gebeurt met deze mensen. Hoe er met hen wordt omgegaan. Wat zij meemaken en moeten doorstaan. Het leek Johnny een goed idee mij dat met eigen ogen te laten zien. Mensen, dat heb ik geweten. Ik heb urenlang met migraine gelopen door wat het allemaal met mij heeft gedaan.”