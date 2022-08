André Hazes doorbreekt stilte en haalt uit naar zus: ‘Plaatsvervangende schaamte’

‘Ma, met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte heb ik deze berichten vanuit het buitenland over je moeten lezen’, begint André zijn verhaal. ‘Je hebt voor ons gezorgd en gevochten als een leeuwin toen we klein waren en ik kan mij als 1 van jouw 2 kinderen totaal niet vinden in de beweringen die er over je gedaan zijn. Ik ben dankbaar voor wat jij hebt weten te maken van onze rommelige jeugd en de prestatie die je hebt geleverd door mij te maken wie ik nu ben. En van mij krijg je daar eeuwig respect voor terug.’



In Beste Zangers vertelde Roxeanne donderdag over de ‘nare vorm van heimwee’ die ze opliep door ‘trauma’s uit haar jeugd’. Roxeanne zei dat ze ‘de grootste klap’ uit haar jeugd kreeg toen haar moeder een boek schreef na het overlijden van haar vader. ,,Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad. Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen.” Daar hield de dochter van de overleden volkszanger naar eigen zeggen een ‘enorme knauw’ aan over.