André en Monique maken nieuwe start in Berkelse villa

Zanger André Hazes, zijn vriendin Monique Westenberg en hun zoontje André zijn verhuisd naar een villawijkje in Berkel in Rodenrijs , waar ze afgelopen zomer voor een miljoen een luxe huis kochten. In het dorp vlakbij Rotterdam maakt het gezin na een roerige tijd een nieuwe start.

Monique laat aan Privé weten dat het 'weer goed' gaat met haar liefje nadat hij in juli noodgedwongen een maand rust moest inlassen. ,,Hij is veranderd, doordat het weer goed zit in zijn hoofd. De hoofdpijn die hij had, is gelukkig verdwenen'', vertelt ze.

De Rotterdamse is opgelucht dat André de alledaagse klusjes weer oppakt. ,, In onze beginperiode, toen hij nog niet zo populair was als nu, deed hij vaak boodschappen. Het siert hem dat hij dat nu weer doet, want voor hem is dat - door zijn bekendheid - geen vijf minuten werk.''

Knokken

In Berkel en Rodenrijs, een plaats met ruim 30.000 inwoners die behoort tot de zogenoemde BBB-driehoek (Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek), hoopt het gezin rust te vinden. Nadat het huwelijk van Dré en zijn Monique vorig jaar in zwaar weer verkeerde, heeft de Rotterdamse er nu weer vertrouwen in. ,,Toen het niet goed ging, was het huwelijk even geen optie meer. Als hij mij in die rotperiode had gevraagd was het echt een ’nee’ geworden. We hebben er flink voor moeten knokken om ons gevoel van geluk terug te vinden. En dat is gelukt, op onze nieuwe plek maken we een nieuwe start.''

André en Monique woonden jarenlang in een stacaravan op een woonwagenkamp in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder, vlakbij haar ouders. In hun nieuwe onderkomen uit 2007 kan genoten worden van een Siematic-keuken met wijnklimaatkast en in de woonkamer met open haard werd een eikenhouten vissengraat vloer gelegd. De kleine André kan buitenspelen op het grote grasveld.

Eerste spullen zijn binnen voor ons huisje!!😍 @ptmdcollection Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 3 Oct 2018 om 13:49 PDT