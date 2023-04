André en Monique hebben ‘romantisch’ diner en Sylvia zit op een roze wolk

Met video Olga Commandeur stopt met Nederland in beweging: ‘Nóg meer genieten van het leven’

Olga Commandeur (64) stopt met Nederland in beweging. De presentatrice verzorgde in 23 jaar zo’n 4500 uitzendingen van het programma dat sinds 2008 bij Omroep MAX wordt uitgezonden. ,,Ik stop op het hoogtepunt’’, zegt ze. ,,Mede door corona is het programma populairder dan ooit en echt niet alleen onder ouderen.’’