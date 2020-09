Amy Schumer geveld door de ziekte van Lyme

Tom Waes over tweede seizoen Undercover: Ferry zit dan wel vast, hij zal nooit ver zijn

7 september Het eerste seizoen won de award voor beste serie op het Cinequest Film Festival in Californië, en was het best bekeken Netflix-programma in Nederland. En seizoen twee van Undercover wordt nòg beter volgens Tom Waes (51), die opnieuw in de hoofdrol van undercoveragent kruipt. ,,Ferry zit dan wel achter slot en grendel, hij zal nooit ver zijn.”