Amsterdamse Annna wil naar Songfestival voor Letland

Annna, die eigenlijk Anna Madara Pērkone heet, doet mee met haar nummer Polyester en wordt beoordeeld door vakjury en publiek. Ook Nederlandse fans van Annna zouden mee kunnen stemmen. Met het lied wil zij wijzen op de impact die de kledingindustrie op het milieu heeft. De zangeres draagt zelf op het podium alleen maar duurzame kleding.



De carrière van Annna kwam van de grond in augustus 2019, toen haar nummer The One That Got Away op de eerste plaats in de Letse hitlijsten kwam te staan. In diezelfde maand stond zij in het voorprogramma van de Amerikaanse zangeres LP voor meer dan 8000 man publiek. In oktober won Annna de Amsterdam Dance Event's (ADE) Demolition met haar tweede release Stardom/Hater.



Annna trad vrijdag nog op tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Polyester is het derde nummer op een EP die Annna in mei gaat lanceren. Het thema van alle nummers is 'sustainability’, oftewel duurzaamheid.