Amsterdam schrapt Uitmarkt op Museumplein, gezocht naar nieuw concept

Uit onderzoek dat de stichting heeft laten uitvoeren onder betrokkenen uit de sector, overheden en financiers is naar voren gekomen dat ‘een Uitmarkt op één centrale plek niet meer aansluit bij het doel om een breed en divers kunst- en cultuuraanbod bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen’. Ook de vorm van kraampjes en folders past niet in het digitale en duurzame tijdperk, aldus de onderzoekers. Inmiddels zijn er tal van online middelen om het aanbod aan cultuur onder de aandacht te brengen.



Ook is naar voren gekomen dat de Uitmarkt onvoldoende nieuwe doelgroepen bereikt en grotendeels gericht is op publiek dat vertrouwd is met het culturele aanbod: wit, hoogopgeleid, doorgaans wat ouder en uit Amsterdam. Bovendien is de Uitmarkt steeds meer een Amsterdams festival geworden dat landelijk aan aantrekkingskracht heeft verloren. ‘Een nieuwe formule moet, om van bredere betekenis te kunnen zijn, uit de grachtengordel worden getrokken en ook de wijken in. Met andere woorden, een nieuwe formule zou cultuur veel inclusiever moeten kunnen presenteren.’



Verder lieten alle geïnterviewden weten te hechten aan een nationaal cultuurweekend waarin het culturele aanbod onder een brede doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.