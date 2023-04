Amerikaanse zanger Harry Belafonte (96) overleden

De Amerikaanse zanger en activist Harry Belafonte is dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden in New York. De zanger, onder meer bekend van de hit Day-O (The Banana Boat Song) , leed aan hartfalen, heeft zijn woordvoerder Ken Sunshine laten weten aan The New York Times .

Belafonte kreeg in de jaren 50 grote bekendheid met zijn muziek. Hij werd geboren in New York, maar groeide ook een aantal jaren op in Jamaica. Geïnspireerd door de Caribische muziekstroming werd Belafonte aan het begin van zijn carrière de ‘King of Calypso’ genoemd. Zijn album Calypso was het eerste dat meer dan een miljoen keer verkocht werd. Belafonte won drie Grammy’s in zijn leven.

Maar Belafonte werd vooral bekend door zijn strijd voor gelijke rechten voor mensen van kleur. Hij werkte nauw samen met zijn vriend Martin Luther King en later regelde hij het eerste bezoek van Nelson Mandela aan de Verenigde Staten. Hij was echter niet de eerste zwarte artiest die deze barrières probeerde te doorbreken: artiesten als Louis Armstrong en Ella Fitzgerald gingen hem al voor.

We are the world

De zanger maakte zich ook hard voor goede doelen. Belafonte was ambassadeur voor Unicef en richtte een aidsfonds op. In de jaren 80 nam hij het initiatief voor het nummer We are the world. Vrijwel alle grote artiesten van die tijd deden mee op het nummer, dat bedoeld was om geld in te zamelen tegen een hongersnood in Ethiopië. Het lied bracht 62 miljoen dollar op.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging Belafonte bij de Amerikaanse marine om tegen de Duitsers te vechten. Later werd hij links georiënteerd en sprak hij zich regelmatig fel uit tegen de Amerikaanse regering. Zelfs toen hij bijna 90 was, was Belafonte nog politiek betrokken. Hij was medeorganisator van de vrouwenmars die in 2017 werd gelopen de dag nadat Donald Trump werd geïnaugureerd als Amerikaans president.

Zijn succes leverde hem ook een aantal filmklussen op. Daarmee werd hij de eerste zwarte acteur die grote bekendheid kreeg in Hollywoodfilms. Collega Sidney Poitier was de eerste zwarte man die een Oscar won.

