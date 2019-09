Amerikaanse zanger Eddie Money (70) overleden

In de verklaring van de familie staat: ‘Met weemoed nemen we afscheid van onze liefhebbende echtgenoot en vader. Het is voor ons moeilijk een wereld voor te stellen zonder hem, maar hij zal via zijn muziek voor altijd blijven voortleven.’



Eddie Money bracht Baby Hold On uit in 1977, waarmee hij in Nederland plaats 41 bereikte in de Single Top 100. Zijn single Take Me Home Tonight behaalde in 1986 de 43e positie in de hitlijst. Money verkocht tijdens zijn muziekcarrière bijna dertig miljoen albums. Hij bleef tot het laatste moment optreden, maar moest in de zomer een tournee afbreken wegens zijn gezondheid.