Amerikaanse rapper Juice Wrld (21) overleden

De rapper, die eigenlijk Jarad Anthony Higgins heet, was net geland vanuit Californië toen hij op het vliegveld onwel werd. Higgins werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed in het ziekenhuis. De doodsoorzaak is niet bekend, wel zou bloed zijn gekomen uit de mond van de rapper.



Juice Wrld brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams, dat ook in Nederland een bescheiden hit was. Hij stond zelfs dit jaar nog op LowLands. De rapper heeft twee studio-albums uitgebracht. Higgings werkte onder meer meer samen met zangeres Ellie Goulding voor het nummer Hate Me. Ook bracht hij het nummer Wasted met Lil Uzi Vert uit en stond hij met rapper Nicki Minaj op het podium tijdens haar wereldtour.