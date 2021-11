Amerikaanse musical-legende Stephen Sondheim (91) overleden, schreef West Side Story

Update Hallmark haalt kaarten met quotes Meilandjes offline na an­ti-islamuit­spra­ken Erica

Hallmark heeft kaarten die gebaseerd zijn op teksten van de Meilandjes van de site gehaald. Het bedrijf kon zich niet vinden in Erica Renkema’s uitspraken over de islam in haar biografie. Na het offline halen ligt Hallmark opnieuw onder vuur, zegt Renkema, ‘maar dan uit andere hoek’.

