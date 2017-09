Amerikaanse media: Ook Khloe Kardashian zwanger

video 5-jarig meisje blaast na viral ook The Voice-jury omver

26 september Claire Ryann is pas 5 jaar oud, maar kan zich nu al een superster noemen. Ze scoorde begin dit jaar een internationale viral toen ze samen met haar vader het liedje You've Got a Friend zong. Het filmpje werd ruim 16 miljoen keer bekeken. En nu maakt ze opnieuw indruk als haar vader auditie doet in de Amerikaanse versie van The Voice.