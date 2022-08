Amerikaanse actrice Anne Heche (53) van beademing gehaald en overleden

Heche reed vorige week in Los Angeles met haar auto een woning binnen. Het ongeluk veroorzaakte een brand en de actrice werd na de botsing in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Los Angeles meldde eerder dat er sporen van verdovende middelen in haar bloed zijn aangetroffen.

Loopbaan

Anne Heche werd begin jaren 90 bekend als actrice in de soap Another World. Later speelde ze in films als Donnie Brasco, Six days seven nights en Wag the dog. Eind jaren 90 had Heche een relatie met presentatrice Ellen DeGeneres, wat tot zeer intense media-aandacht leidde.