Amazon wil Nederlandse vampierenserie met Anna Drijver en Monic Hendrickx

De eerste reeks wordt vanaf zaterdagavond wekelijks om 19.50 uur uitgezonden door AvroTros op NPO Zapp. Het is de bedoeling dat de co-productie met Duitsland en Noorwegen aan meer landen wordt verkocht. ,,En we denken stiekem al aan een derde en vierde seizoen. Dit is een van de meest bijzondere dingen die ik ooit deed’’, aldus Penoza -maker Van Rooijen enthousiast. ,,En dankzij het budget – zo’n 11 à 12 miljoen euro – echt episch in schaal.’’ Hij vervolgt: ,,Het is fijn dat we nu eindelijk eens grootser kunnen denken en series grootser kunnen aanpakken. Ik hoop echt dat dit de nieuwe standaard is. Ergens moet het ook wel, om de concurrentie met de Netflixen van deze wereld aan te kunnen.’’

Engels

In de programmagids wordt de fantasyserie (opgezet door producent Lemming Film) aangekondigd als Vampieren in de Nacht, maar met het vizier op de buitenlandse markt spreken alle acteurs (inclusief de Nederlanders, waaronder ook Sallie Harmsen en Benja Bruijning) Engels. De plot, naar een Duitse boekenreeks, volgt vijf vampierenclans in die in het Europa van 1889 met uitsterven worden bedreigd. Om te overleven, worden de kinderen van de clans samengebracht op een vampierenschool om hun krachten te bundelen.



Het dus Nederlands ondertitelde Heirs of the Night is volgens Van Rooijen geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf een jaar of 10. ,,Denk niet alleen aan horror. Dit is ook een avonturenverhaal à la Indiana Jones en The Goonies. En denk ook aan Harry Potter.’’ Gniffelend: ,,Potter met tanden! Het komt echt in de buurt van het niveau van de special effects uit die filmserie.’’