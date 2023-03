‘Amanda Bynes opgenomen na naakte zwerftocht op straat’

the wire Ongeloof bij Nederland­se studio om plots overlijden tv-ster Lance Reddick (60): ‘Enorm verdrietig’

De Amerikaanse acteur Lance Reddick is op 60-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn management. De acteur, vooral bekend van enkele populaire tv-series, stierf vrijdagochtend een natuurlijke dood in zijn huis in Los Angeles. Zijn overlijden komt voor zijn collega’s compleet onverwacht. ,,Reddick was de belichaming van klasse.”