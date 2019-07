Amanda Balk terug bij ex Stavros ondanks wietschandaal

In januari dit jaar was Amanda nog resoluut: het vertrouwen in Stavros was weg en zou ook niet meer gerepareerd kunnen worden. ,,We hebben een mooie tijd gekend samen, maar ik kan er toch niet overheen stappen dat het voelt alsof ik mijn man nooit echt gekend heb", schreef ze toen op Instagram. Daar is ze nu dus tóch op teruggekomen. Haar manager verklaart in een reactie aan Shownieuws dat de twee ‘er samen proberen uit te komen'.



,,Ze is tot de conclusie gekomen dat zij getrouwd is met Stavros om duizenden verschillende redenen. Ze ziet al deze redenen nog steeds in hem, ondanks zijn fouten. Op basis daarvan vindt ze het de moeite waard om hem nog een kans te geven zich te bewijzen", aldus Amanda's woordvoerder.



Amanda, die ooit te zien was in de Gouden Kooi, bevestigde haar hereniging met Stavros vandaag op Instagram. De realityster deelde een kiekje van hun bruiloft en schreef daarbij: ‘Mensen die bij elkaar horen, zullen altijd hun weg naar elkaar terugvinden.’



Fans van Amanda reageren enthousiast. ‘Doe wat je hart je ingeeft’, schrijft iemand. En een ander: ‘Fuck de wereld en al die beterweters die zich als engeltjes profileren. Ik wens je/jullie alle geluk en liefde in de wereld als jullie beide weer kiezen of hebben gekozen voor elkaar'.