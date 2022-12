Amalia viert negentiende verjaardag, dit is de kroonprinses door de jaren heen

Oranje boven! Vlaamse zanger scoort voor vierde keer nummer 1-hit met Nederlan­der

De Vlaamse zanger Metejoor houdt van Nederland. In twee jaar tijd werkte hij samen met vier verschillende Nederlandse artiesten en keer op keer weet hij daar in zijn thuisland een nummer 1-hit mee te scoren. Dit keer is het zangeres Hannah Mae die voor de oranje-inbreng zorgt in het nummer Wat wil je van mij.

5 december