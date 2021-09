Amalia draagt sneaker mét sleehak: you go, girl!

Meilandjes verhuizen mogelijk voor kleine 2 miljoen naar riet gedekte villa in Noordwij­ker­hout

7 september Martien en Erica hebben mogelijk succes geboekt in hun zoveelste zoektocht naar een geschikt huis. Het oog zou zijn gevallen op een villa in Noordwijkerhout, een dorp met 15.000 inwoners dat grenst aan hun geliefde Noordwijk. Wil de familie zelf de koop niet bevestigen, het beschikt in ieder geval over de lange oprijlaan die de gehoopte privacy moet waarborgen.