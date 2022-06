Amalia draagt huwelijksdiadeem van Máxima tijdens eerste officiële reis als meerderjarige Prinses van Oranje

Royaltyfans breken al dagen hun hoofd over de outfit van kroonprinses Amalia. Want wát wordt de jurk, maar vooral ook het diadeem waar de prinses voor kiest tijdens het galadiner van haar Noorse collega-prinses Ingrid Alexandra? De keuze is op het huwelijksdiadeem van haar moeder koningin Máxima gevallen.

Amalia is dól op diademen: draagt ze in Noorwegen eigen exemplaar, of leent ze uit juwelenkist?

Volgens royaltydeskundige Josine Droogendijk is het frame van het diadeem relatief nieuw en stamt het volgens de catalogus over juwelier Steltman uit 1965. ,,De diamanten sterren komen uit Emma's collectie en zijn naar verluidt een geschenk van de Von Wieds.”

Het uitgestelde galadiner ter ere van de 18de verjaardag van de Noorse prinses in Oslo is Amalia's eerste officiële reis als meerderjarige Prinses van Oranje én haar allereerste diadeemmoment. Amalia maakte de keuze voor het juweel hoogstwaarschijnlijk niet zomaar. In de vorig jaar verschenen biografie die Claudia de Breij over de prinses schreef, vertelt ze: ,,Ik ben dól op tiara’s. Laat me een tiara zien en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen. Vroeger zette ik ze al op, van mijn moeder.”