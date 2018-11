Alwéér een opgever bij Robinson!

Je zou het bijna naar de Filipijnen willlen schreeuwen: ‘Hallo jongens, even niet vergeten: het is een spel!’ Met proeven, honger lijden, konkelen, volhouden én winnen. Ik sprak deze week oud-kandidaat JayJay Boske. Die baalde ook van al die opgevers. ,,Iedereen op dat eiland denkt eraan. Je zit in een barbaarse omgeving. Met verveling, ratten, honger, maar er is een groot verschil tussen denken en doen. Vooral voor de makers is het een rotseizoen”, zei hij. ,,Zij leggen ziel en zaligheid in het programma. Dit format is magisch. Dat moet je beschermen.” Ik moest denken aan Toine van Peperstraten. Als eerste eruit gebonjourd en dan thuis zitten en de een na de ander zien vertrekken…

Erg, maar dan vooraf rond de presentatie. Gisteren werd bekend dat Dennis Weening bij RTL eruit gestemd is. Zijn contract wordt niet verlengd dus moet hij automatisch stoppen met Expeditie Robinson. Hoe anders was het verhaal anderhalve week geleden? Toen vertelde de presentator aan radio-dj’s Coen en Sander graag door te willen met Expeditie Robinson. Kort daarna kwam RTL met het statement dat Weening ‘met de opstart van een eigen bedrijf bezig is en dit in de toekomst niet te combineren is met zijn werkzaamheden voor RTL’. Lulkoek, siste Weening gisteren . Dat bedrijfje had-ie al, combineren deed-ie al en hij ‘had graag doorgegaan met Robinson’. Voor gekonkel, liegen en bedriegen hoef je dus helemaal niet 10.000 kilometer af te reizen naar de Filipijnen… Expeditie Robinson paste Dennis Weening trouwens als een oude jas, maar de Hagenaar is veel meer. Authentieker krijg je ze niet in televisieland. Recht voor z’n raap, (kwa)jongensachtig, een grote gunfactor. En transfervrij nu, wát een buitenkansje voor John de Mol.

Jody Bernal heeft het slecht. Met de honger, met de heimwee, met alles. ,,Alles kost moeite.” Jody mist zijn gezin. Zijn dochtertje, zijn vrouw, die nota bene acht maanden zwanger is. In de dagboekkamer barste hij in tranen uit. ,,Ik mis ze heel erg. Weet niet hoe het met ze gaat.” Geen contact met de buitenwereld, het valt hem heel zwaar. Voor Anouk Hoogendijk en Famke Louise was dat een verademing, even geen telefoon, geen social media. Eindelijk even rust. Ook Jody Bernal had iets soortgelijks, maar ging nog dieper. ,,Thuis ben ik echt zo ongelooflijk druk. Altijd die kuttelefoon, die mailtjes, het van huis zijn”, bekende de DJ/zanger en toen kwam het: ,,Ik neem veel te weinig tijd voor mijn gezin.” Ik denk niet dat Jody Bernal de finale haalt, maar gewonnen heeft hij sowieso.

Wat lág hij aan kop in de proef, die sympathieke Özgür ‘Ozzy’ Aksan. En wat líet hij het liggen bij het puzzelen. Wat zou er gebeurd zijn als hij had gewonnen en er dus niet uit gestemd kon worden. Maar ‘wat als’ telt niet. Niet in de voetballerij noch in Robinson. Het mooie aan Ozzy: hij is dus niet de onbekende die bekend wil worden via Robinson. Daar zou je Laurie wel van kunnen verdenken als je al haar drukke sociale media-gedrag (Instagram, YouTube) bekijkt. Özgür houdt niet van de spotlights en in dat opzicht moet het terugkijken van de beelden hem meegevallen zijn, want heel vaak is hij niet in beeld geweest Ik ontmoette hem op de persdag van Robinson. Na afloop liep hij met een megagrote ballon van Expeditie Robinson naar zijn auto. Als een dankbaar kind met een nieuwe voetbal. De ballon kon amper in zijn auto. Ik hielp hem met de bank naar beneden klappen. Hij bedankte me en reed weg. Benieuwd hoe lang de ballon intact is gebleven. Of hij niet doorgeprikt is...