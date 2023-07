Alsnog naar Taylor Swift in de ArenA? Kans op kaartjes is minimaal, en dit is waarom

Fans van Taylor Swift die woensdag misgrepen bij de kaartverkoop van haar shows in Amsterdam volgend jaar, likken hun wonden. Alsnog een kaartje proberen te scoren, zit er echt niet in. Of toch wel?

Alle kaarten voor de concerten op 4, 5 en 6 juli 2024 zijn uitverkocht. Wat nu?

Op verkoopsite Marktplaats worden sinds woensdag meer dan honderd tickets aangeboden. Verleidelijk voor Swifties, maar organisator Greenhouse Talent raadt de aanschaf ervan ten zeerste af. ,,We kunnen absoluut niet garanderen dat het om veilige tickets gaat. Helaas zijn er veel oplichters actief”, laat een woordvoerster weten. Bovendien zijn de officiële kaartjes persoonsgebonden. Ze staan op naam van de koper. ,,Bij de ingang van de ArenA kan er worden gevraagd naar je legitimatie.” De kaartjes worden enkele dagen voor de show naar de koper gestuurd.

Hoe duur zijn de kaartjes?

De ArenA is op 4, 5 en 6 juli verdeeld in tien rangen. Voor de eerste rang zitplaatsen betaal je het meest: 224 euro. Daarna gaan de prijzen van 199,92 euro, 149,52 euro naar 109,76 euro. Pas bij de zevende rang duik je met 79,52 euro onder de 100 euro. De achtste rang kost 64,96 euro, de negende rang 59,92 euro. Het goedkoopste kaartje is 54,88 euro. Het duurst zijn natuurlijk de VIP-tickets, variërend van 274 tot 774 euro. Swifties krijgen daar merchandise, bestaande uit een tasje, postpapier en een pen, bij.

Hoeveel kaartjes zijn er verkocht?

Greenhouse Talent doet geen uitspraken over aantallen. De capaciteit van de ArenA hangt af van de show van de artiest. De kans is groot dat Taylor Swift evenveel bezoekers toelaat als Beyoncé. Dat zijn er 50.000 per show. Hoe snel de concertkaarten woensdag waren uitverkocht, wil de concertorganisator ook niet zeggen.

Stel: ik heb persoonsgebonden kaartjes, maar kan niet gaan. Wat doe ik dan?

Bij elk concert komt het voor dat er stoeltjes leeg blijven. Volgens Greenhouse Talent zal het ook bij Taylor Swift ‘gegarandeerd het geval zijn’. ,,Het gebeurt nooit dat 100 procent van de bezoekers binnen is. Dat kunnen we helaas niet tegengaan.” Wie echt omhoog zit met zijn kaartjes, kan contact opnemen met Greenhouse Talent. Er wordt dan gekeken naar een oplossing.

Zijn Swifties zonder kaartjes compleet kansloos?

Nee, maar we zeggen er gelijk bij: de kans is minimaal. Het kan gebeuren dat Ticketmaster in een korte periode voor de concertdata een zogenoemde resale opent, met kaartjes die op het laatste moment zijn vrijgekomen. Greenhouse Talent kan daar nog niets over zeggen. Taylor Swift in het buitenland zien optreden (de kaartjes voor de show in Londen gaan bijvoorbeeld op 17 juli in de verkoop), gaat alleen lukken als je met een unieke code door de wachtrij van de kaartverkoop komt. De registratie hiervoor is inmiddels gesloten.

Waarom wil de halve wereld Taylor Swift zo graag live zien?

Volgens Qmusic-dj Domien Verschuuren is Swift een powervrouw, maar ook the girl next door. Ze weet zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Van de countryster die ze ooit was, via vrolijkere ‘huppelpop’ tot de meer duistere folkpop die ze tegenwoordig maakt. ,,Ze heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt en dat klinkt door in haar teksten. Denk aan de middelvinger naar de media, om hoe die haar hebben behandeld in haar hit Shake it off, of aan de openheid over haar onzekerheden en onvolmaaktheden. Er is weinig gekunsteld aan haar.”

