Als ramptoerist naar Hazes kijken

Een ramptoerist, niets meer en niets minder. Dat was ik toen ik woensdagavond naar SBS 6 zapte om de soap van André Hazes te kijken. Want ik keek natuurlijk niet voor zijn optreden met Jan Smit in het Antwerpse Sportpaleis of om hem hotdogs zien te eten met zijn matties Peet en Djarno. Maar om te horen wat hij en Monique te vertellen hadden over hun relatiebreuk.



Ik twijfel of ik het woordje ‘tijdelijke’ voor ‘breuk’ moet tikken, want André had het over een timeout van ‘een half jaar’, terwijl Monique vastberaden liet weten niet in ultimatums te geloven en ook niet zes maanden op hem te gaan zitten wachten. Dat is het lastige van ‘even uit elkaar’. Ieder heeft zijn eigen definitie.



Ik moest meteen denken aan de legendarische serie Friends waarin Ross en Rachel het begrip ‘liefdespauze’ ook totaal verschillend interpreteerden. Het was het begin van een discussie die seizoenen voortsleepte. Al kwam in de slotaflevering uiteindelijk toch nog die grote hereniging waar de fans al jaren reikhalzend naar uit keken. Zo werkt dat nu eenmaal bij tv: je kunt als scriptschrijvers makkelijk jaren voort met de vraag of twee personages wel-niet-wel-niet bij elkaar komen, terwijl ‘lang en gelukkig’ al snel saai wordt.