Als niemand Even tot hier een prijs geeft, dan doen wij het maar

Ga ik het nou weer over Even tot hier hebben? Weer schrijven hoe geweldig het was afgelopen zaterdag? Dat was het natuurlijk wel. Alleen Niels van der Laan en Jeroen Woe kunnen moeiteloos schakelen tussen de in Rotterdam gevonden middelvinger naar de zorg, de zeventien basisregels voor corona die je niet moet verwarren met de Hazes-regels (‘houd het anderhalve maand vol bij je vrouw’) om tenslotte met een paar wijnglazen en bierflesjes een fantastisch liedje te maken.