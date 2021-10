Als niemand Emma Wortelboer waarschuwt, doe ik het wel

Ook vrouwelij­ke BN’ers, waaronder Tjitske Reidinga, uit de kleren voor Net5-programma

4 oktober Voor de tweede editie van het Net5-programma For One Night Only gaan dit keer ook vrouwelijke BN’ers uit de kleren. Tjitske Reidinga is de eerste dame die Talpa maandag aankondigt. ,,Ik ben 49 en ik ga strippen voor borstkanker”, zegt de actrice in de promo van het programma waarmee voor KWF Kankerbestrijding aandacht wordt gevraagd voor de vroege opsporing van kanker.