Als mijn geschiedenisleraar op Daan Schuurmans had geleken, had ik aan zijn lippen gehangen

Nieuw was het niet. Daarvoor deed de opzet van Het verhaal van Nederland te veel denken aan de series die ik vroeger zag op School TV of aan Welkom in…, de bejubelde historische geschiedenisserie van Zapp. Maar als er iets duidelijk werd in de eerste aflevering waarin Daan Schuurmans de kijker meevoerde naar de jagers en boeren die rond 5000 voor Christus in ons land leefden, dan is het dat het fenomeen ‘nieuw’ niet bestaat en de geschiedenis zich altijd herhaalt. Klimaatverandering, migratiestromen, overstromingen, de mens die het landschap naar zijn hand zet? Het was toen ook al aan de orde van de dag. Als je die wetenschap doortrekt naar tv, besef je als kijker dat het vrijwel onmogelijk is om nog iets voorgeschoteld te krijgen dat nog niet eerder is uitgevoerd.



En niet onbelangrijk: ik heb met veel plezier gekeken naar de eerste aflevering van Het verhaal van Nederland, een mengvorm van drama en wetenschappelijke duiding en uitleg van onze vaderlandse geschiedenis, die ook nog eens schitterend is gefilmd. Waar zouden tv-producties tegenwoordig zijn zonder drones? Wat mij betreft is dit de NPO op zijn best: inhoud op een toegankelijke manier gebracht. Rode draad vormt acteur Daan Schuurmans die als verteller het ene moment dwars door een archeologische vindplaats in Swifterbant beent en het volgende moment de set van het gedramatiseerde deel binnenstapt.