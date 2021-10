Als je zo weinig kan als Rob Geus en John de Bever in Robinson red je het niet

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s: hartzeer, honger & held.

HARTZEER

Ze slingerde en viel in het water. Ze slingerde en viel in het water. Ze slingerde weer en viel weer in het water. Vier, vijf, zes keer. Sylvana IJsselmuiden bleek allesbehalve een Jane uit de Tarzan-films. Door haar verloor Kamp Noord de proef. Kampgenoten Jan van Halst en Défano Holwijn, ze gruwelden ervan. En de bouwers van deze proef zullen ook wel gedacht hebben: hebben we hier zoveel tijd en energie in gestopt? Alsof het bij een voetbalwedstrijd na een kwartier 7-0 staat, zo voelde het aan.



Dus maar even gebeld met Tim Coronel. Hij had Sylvana toch getraind? De autocoureur deed twee jaar geleden zelf mee aan Robinson. Hij stal de harten van de fans. Wars van gekonkel, ijverig met vissen en een man van emoties. Hij redde de finale niet. Tim werd dit voorjaar gebeld door Sylvana. Of hij haar kon helpen met voorbereiden op Expeditie Robinson. Dan kon-ie. ,,Ik heb haar vuur leren maken, we zijn gaan vissen, hebben proeven doorgenomen. Het sociale aspect, maar dit... dit slingeren aan een touw. Daar had ik toch geen rekening mee gehouden. Stom, want ik heb nota bene een klimpark bij onze kartbaan. Balen, enorm balen. Met Expeditie Robinson weet je het nooit.”

De fout bleef zonder gevolgen: Sylvana werd gespaard. Tot opluchting van Tim. ,,Ik ben blij dat ze er nog in zit.”

HONGER

Blijf ik nog even bij Tim. Ik maakte twee jaar terug een achtergrondreportage van Expeditie Robinson op de Filipijnen. Uitgerekend hij, de nationale troestel-Robinson, moest vertrekken na een emotionele Eindlandraad. Zelfs áchter de schermen hielden ze het niet droog. We reisden samen terug naar Nederland. Op het vliegveld nabij Manilla bestelde Tim ongeveer alle 1725 gerechten op de kaart van het noedelrestaurant Ramen Nagi. ,,Alles smaakt lekker, álles!” glunderde hij. Hem te zien smikkelen was al een genot. Zoals dat ook is als Yuki een broodje ei eet. Of Kamp Noord een visje (het eerste in twee weken) vangt en Sandra Ysbrandy dat klaarmaakt. Een (televisie)kok in je kamp, dat is goud waard, weet Tim Coronel. ,,Wij hadden Hugo Kennis. Die maakte cassave met krabbetjes, man, dat was om te smullen.” Sowieso moeten we Sandra in de gaten houden. Weten we nog wie er twee jaar geleden won?

HELD

Ik blijf me toch verbazen over de reacties van de weggestemde kandidaten. Totaal verbijsterd waren ze, Jasmine Sendar eerst en vorige week Jasper Demollin. Hebben zij dan nooit Expeditie Robinson gekeken? Jammer dat Jasper Demollin zich niet kan revancheren. Het is ergerniswekkend van de makers: ons eerst lekker maken met zijn kans op wraak en een week later ligt hij eruit. Weg heldenrol. Nu maar inzetten op Anouk Maas. Die manifesteert zich nogal op Afvallerseiland. Tot ongenoegen van Rob Geus. Die vindt dat Anouk ‘te veel de regie pakt’.

Zou Rob ook wel eens moe worden van zichzelf? Wat is dit voor sneu egogedrag? Anouk pakt de schep, ze zoekt slakken en krabbetjes, is sterk in de proeven, wat wil je nog meer? Of ze de finale gaat halen, is zeer de vraag. Als je zo’n beetje alles kan, ben je een ware Robinson, dus gevreesd en meestal word je dan weggestemd. Maar ja, als je weinig kan, zoals Rob Geus en John de Bever - de Peppi & Kokki van Expeditie Robinson - red je het ook niet. Zeker niet wanneer je verongelijkt loopt te jammeren (Geus), of als een adjudant (De Bever) de boel - ‘zo lang dat ik hier ben, gebeurt er wat ik zeg’ - staat te commanderen. Nog een week, hooguit twee, dan zitten ze lekker thuis.

