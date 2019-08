Als je DNA beschouwt als parodie, heb je met Yolanthe een topavond

Yolanthe Cabau als keiharde politievrouw – ik had er van te voren al heel veel zin in. En ik moet zeggen, de nieuwe comedy DNA, die donderdag in première ging op SBS 6/Talpa, was nog beter dan ik durfde hopen. De makers riepen afgelopen dagen wervend dat de serie een kruising was tussen Baantjer en Sex and the City, maar dat was veel te bescheiden. Het is niks minder dan Police Academy meets het eerste seizoen van Dr. Deen. U weet wel toen er nog met hengels haaien werden gevangen voor de kust van Vlieland, drijfhout kurkdroog aanspoelde en oma Deen met een bak popcorn naar een bevalling zat te kijken op de keukentafel van Maria.



Yolanthe acteert, gestoken in een zwart leren jackie, vol overgave een stoere politiechick die de rest van het rechercheteam eigenlijk overbodig maakt. Zeker haar karikaturale mannelijke collega’s die in de hokjes ‘lompe neanderthaler’ en ‘sullige nerd’ vallen. Bij elke achtervolging over balkons blijft haar haar keurig in model zitten. Voor de bijdehante lijkschouwer heeft ze steeds een snedig weerwoord. En het mooie is dat ze een zaak weet op te lossen door een ambtenaar een dossier te ontfutselen waarin op de eerste pagina doodleuk staat dat hij corrupt is.