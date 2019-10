‘Als er een kwal tussen zit bij Beste Zangers, wil ik helemaal niet voor diegene zingen’

Het is natuurlijk niet zo dat Henk Poort (63), opera- en musicalzanger, vóór zijn deelname aan het populaire tv-programma Beste Zangers de Grote Onbekende was.



,,Toen ik 25 jaar geleden in de Phantom of the Opera stond was kenden de mensen me wel. Maar jongeren wisten echt niet wie Henk Poort is. Nu zie je - en dat vind ik wel hartstikke leuk - dat ik een nieuw publiek aanboor.



,,Mijn soloprogramma Helden is al uitverkocht. In januari, februari en maart zijn er voorstellingen bijgeboekt. Maar pas op: ik ben niet dit vak ingegaan om een zogenaamde Bekende Nederlander te worden. Dat interesseert me geen bal.



,,Je ziet me zelden op een party. Of in de Party staan. Ik ben al 25 jaar met Marjolein getrouwd (de (musical)actrice Marjolein Keuning - red.). We gooien niet met serviesgoed naar elkaar. Ons huwelijk is veel te saai.”



Helden heet, na Ik ben mijn lied (2016) de tweede soloshow van de klassieke bariton, die zo veel musicals (Les Misérables, Anatevka, 3 Musketiers) op zijn naam heeft staan.



,,Toen ik werd gevraagd voor Beste Zangers kreeg ik huiswerk mee: wie zijn je helden? Wie hebben je geïnspireerd. Nou, ik heb er wel een paar. Johnny Jordaan, John Kraaijkamp en Johan Cruijff, maar ook de grote Italiaanse bariton Tito Gobbi.



,,Ook Rembrandt, die ik in de gelijknamige musical heb gespeeld. En Vincent van Gogh, van wie ik echt alles weet. Ik heb, jaren geleden, geprobeerd een musical over hem te schrijven. Maar waar moet je beginnen?!”