Als een Nederlandse Harry Styles droeg Jim Bakkum opeens kakelbonte pakken met dierenprints en pailletten

Interview Nieuwe Danny en Sandy staan over een maand al op de planken: ‘We gaan samen knallen’

In één klap zijn ze grote musicalsterren: Tristan van der Lingen (23) en Danique Graanoogst (25) wonnen vrijdagavond talentenjacht Op zoek naar..., waarin werd gestreden voor de rollen van Danny en Sandy in hitmusical Grease. Deze site sprak ze the morning after.

5 februari