Alles leek gezegd over Peter R, tot Eva Jinek haar comeback maakte

Jan Lammers: media en muziekwe­reld bashen prins Bernhard

10:31 De muziekwereld misbruikt prins Bernhard om een punt te maken over de eigen frustraties rond de voortdurende coronamaatregelen voor festivals. En de media kijken niet naar de feiten als het gaat om de prins. Dat stelde Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix (DGP), vandaag in het programma Langs de lijn op NPO Radio 1. ,,Het is zo goedkoop om hem maar elke keer te bashen”, verzuchtte hij.